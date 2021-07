Paul Verhoeven reageert voor het eerst op claim Sharon Stone

In haar biografie The Beauty Of Living Twice beweert de actrice dat er geen intieme lichaamsdelen getoond zouden worden, maar de 82-jarige Verhoeven herinnert zich dat heel anders, zo liet hij aan Variety weten.

„Ze wist exact wat we gingen doen en hoe we dat gingen doen. Ik vertelde haar dat het verhaal gebaseerd was op een vrouw uit mijn studententijd, die op feestjes regelmatig haar benen over elkaar sloeg zonder dat ze een slipje droeg. Toen een vriend van mij destijds tegen die vriendin zei dat we haar vagina konden zien, antwoordde ze: ’Dat weet ik, daarom doe ik het juist’. Sharon en ik bepaalden op basis daarvan dat haar personage Catherine Tramell dat ook zou doen”, aldus Verhoeven.

Stone beschrijft de situatie in haar memoires heel anders, zij zegt dat Verhoeven haar er min of meer toe gedwongen heeft. „We kunnen niks zien, maar je moet nu wel je slipje uittrekken, omdat de witte stof het licht reflecteert. En daardoor kun je zien dat je een onderbroek draagt.” Volgens Verhoeven is dit echter ’onmogelijk’.

Ondanks hun verschillende herinneringen aan het iconische filmmoment, zegt Verhoeven nog steeds een goede band met Stone te hebben. „We sturen elkaar zo nu en dan berichtjes en gaan prima met elkaar om. Daarbij heeft ze haar personage fantastisch neergezet.”