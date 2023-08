Succes B&B vol liefde overal merkbaar: ’Tantra is nieuwe yoga en Portugal als bestemming in de lift’

Festivals, barbecues, verjaardagen of een simpel tripje naar de supermarkt: vrijwel niemand ontkomt deze zomer aan de dagelijkse realitysoap B&B vol liefde. Heb je het niet gezien, dan moet je het zien. Wil je niet het kijken? Dan praat alles en iedereen je tóch bij. Het derde seizoen is beter bekeken dan ooit en interesse in zonnevlechten en tantramassages blijkt plotsklaps flink in de lift te zitten.

De markante Debbie, Marian en Walter (v.l.n.r.) zorgen samen met hun B&B vol liefde-collega’s voor heel wat vermaak bij televisiekijkend Nederland. Ⓒ RTL