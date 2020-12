Mariah Carey wil audiëntie bij koningin Elizabeth

Daarbij deelt ze een plaatje van London in kerstachtige sferen. De zangeres, onder meer beroemd door haar wereldberoemde kersthit All I Want for Christmas Is You, maakt er nog een grapje bij. „All I Want for Christmas Is You”, schrijft ze terwijl ze de Engelse Koninklijke familie op twitter tagt.

Als haar kerstwens uitkomt, is Mariah Carey niet de eerste celebrity die bij de Queen op audiëntie zou komen. Onder anderen Madonna, Elton John en de zangeressen van de Spice Girls waren haar voor.