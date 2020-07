Vrouw Will Smith: ik had een affaire met August Alsina

Jada vertelde, oog in oog met haar echtgenoot Will Smith, dat ze inderdaad met de zanger een relatie had terwijl zij en Will kortstondig uit elkaar waren.

„We besloten om even een tijdje uit elkaar te gaan. Ik had echt het gevoel dat het klaar was”, zegt Will over de situatie waarin zij een jaar of vier geleden verkeerden. „Het was echt klaar”, beaamt Jada.

In die tijd kreeg Jada contact met zanger August Alsina die zelf ook niet echt lekker in z’n vel zat. Ze besloot hem te helpen en werd naar eigen zeggen na verloop van tijd meer dan vrienden met hem. „Het was een relatie, absoluut”, zegt ze. „Ik wilde me goed voelen, want het was heel lang geleden sinds ik me voor het laatst goed had gevoeld.”

Jada wilde wel graag ontkrachten dat Will toestemming zou hebben gegeven voor haar affaire met August. „De enige die hier toestemming voor kon geven was ik zelf.”