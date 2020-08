Jennifer Aniston: The Morning Show voelde als 20 jaar therapie

„Sommige scènes voelden levensecht aan voor mij en dat kwam soms best wel even binnen. The Morning Show voelde aan als twintig jaar therapie, samengevat in tien afleveringen. Ik ben iemand die altijd als credo had: ’het gaat goed, alles is prima’. Maar dat is niet zo, iedereen heeft momenten waarop je denkt: ’laat me met rust’. Om dat vanuit het perspectief als actrice te zien was heel interessant en leerzaam”, aldus Jennifer.

„Tijdens mijn carrière heb ik echt wel momenten gehad waarop ik dacht: ’ik wil hier nu niet zijn, ik wil niet steeds beoordeeld worden door mensen en ik wil niet maar fake blijven lachen voor de fotografen’”, vervolgt ze.

The Morning Show belicht een dagelijkse Amerikaanse actualiteitenshow, waarin Jennifer een van de presentatoren is. Haar mannelijke mede-presentator, gespeeld door Steve Carell, wordt ontslagen nadat blijkt dat hij zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik op de werkvloer. Het programma is mede door Aniston en collega Reese Witherspoon bedacht, in navolging van de MeToo-beweging die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten op gang kwam.

Het tweede seizoen van The Morning Show is momenteel in de maak, hoewel de opnames tijdelijk zijn uitgesteld vanwege het coronavirus.