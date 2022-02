Premium Het beste van De Telegraaf

’Grensoverschrijdend gezang!’ Dinge-dong ’misbruikt’: ’Een grapje is leuk, maar dit gaat te ver’

In 1975 won Teach-In het Eurovisie Songfestival met Dinge-dong. Ⓒ ANP/HH

Op het winnende Eurovisie Songfestivallied van Teach-In uit 1975 zijn wel vaker persiflages en covers gemaakt. Maar wat er nu met Dinge-dong is gedaan, gaat volgens de oorspronkelijke makers alle perken te buiten. Eddy Ouwens, Dick Bakker en Will Luikinga hebben een jurist in de arm genomen. Ook zangeres Getty Kaspers is verbijsterd: „Dit is niet gemaakt door amateurs, we hebben hier te maken met professionals!”