Frans Mulder: ’Ik vier hoe dan ook het leven!’

Purper, hier in de samenstelling met Eric Brey, Hans van der Woude, Frans Mulder, en Alfred van den Heuvel, viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum. Ⓒ ANP/HH

Al veertig jaar lang is Purper een vaste waarde in de Nederlandse theaterwereld. FRANS MULDER viert dit jaar niet alleen dat heugelijke feestje, ook bij het feit dat hijzelf alweer een halve eeuw op planken staat wordt in een theatervoorstelling stilgestaan. „JOOP VAN DEN ENDE stelde voor om mijn jubileum in het DeLaMar Theater te vieren.”