Negin Mirsalehi in verwachting: ’Onze wonderbaby’

Bij een foto van hen samen schrijft Negin op haar Instagramaccount: „Nieuw hoofdstuk: baby. Zo blij om te kunnen vertellen dat Mau en ik een kindje verwachten. Oh mijn god, kunnen jullie geloven dat we echt ouders worden?”

Ook is ze openhartig dat hen in het ziekenhuis is vertelt dat het niet makkelijk zou worden om zwanger te raken. „De afgelopen anderhalf jaar was een van de meest uitdagende periodes die we hebben meegemaakt. We kregen te horen dat het erg moeilijk zou zijn voor ons om zwanger te raken. Dus het is onze kleine wonderbaby en we zijn zo ongelofelijk dankbaar.”