Steun voor Alec Baldwin na dodelijk schietongeluk

Veel mensen wensen Alec Baldwin sterkte onder zijn laatste Instagrampost. Dat was een filmpje van een dag geleden, van hun twee jongste kinderen die maar zes maanden schelen, omdat de jongste via een draagmoeder ter wereld kwam. Onder het onschuldige filmpje regent het inmiddels reacties. „Het spijt me te horen over de tragedie op je filmset. Hou vol. Het was niet jouw fout.” En: „Oh Alec, mag je omringd worden door zoveel liefde en steun in deze vreselijke tijd. Ik bid voor je.”

Onder elke meelevende reactie staan ook kritische reacties van mensen die erop wijzen dat hun steun vooral uitgaat naar het slachtoffer, de 42-jarige Halyna Hutchins en haar familie. Ook onstaan er politieke discussies over wapenbezit. Een enkeling meent dan ook dat de optie om te reageren onder de post beter uitgezet kan worden.

Alec Baldwin werd na het fatale ongeluk in tranen gezien.