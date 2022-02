Lowlands-baas is voorzichtig: ’Straks hebben we zombiecron of een andere rare variant’

„Misschien hebben we straks toch weer een ’zombiecron’ of een andere rare variant die de kop opsteekt”, aldus Van Eerdenburg. „En dat is niet helemaal ondenkbaar als je de wetenschappers moet geloven. Omdat de rest van de wereld nog achterloopt met vaccineren komen er steeds nieuwe varianten, dat is wat er gezegd wordt. En we weten niet of we daar dan tegen gewapend zijn of niet.”

Van Eerdenburg ziet wel dat het op dit moment ’de goede kant’ op gaat met de omicronvariant. „Je ziet in Europa dat landen weer gewoon opengaan, dat er getourd wordt. Nederland is misschien wel het meest dichte land van Europa.”

Editie 2022

De organisatie is inmiddels hard bezig met de volgende editie, die in augustus plaats moet hebben. Afgelopen week werden de eerste namen bekendgemaakt.

Volgens Van Eerdenburg zet iedereen ’de schouders eronder om het te laten realiseren’ en zit de sfeer er goed in. „We hebben goede moed maar er kan altijd een alarmbelletje rinkelen. Het is gas geven met de voet dicht bij de rem.”