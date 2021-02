In het afgelegen dorp waar Tetsuya woont, kent iedereen hem als de timmerman. Niemand weet dat hij de beste boogschutter van Japan is. Totdat een vreemdeling op een dag op de stoep staat en hem uitdaagt zijn boog opnieuw te spannen. Een jongen die getuige van de wonderlijke wedstrijd is, wil er meer van weten. Wat is de weg van de boog?