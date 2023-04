Shawn Mendes en Camila Cabello weer bij elkaar?

Eind 2021 gingen Mendes en Cabello na een relatie van drie jaar uit elkaar. Het is niet bekend of de twee ook daadwerkelijk weer bij elkaar zijn.

Vooral de 24-jarige Mendes, bekend van hits als Stitches en It’ll Be Okay, vertelde wel eens openhartig dat hij het erg moeilijk had met de breuk met de 26-jarige Cabello. Toen hem in april in een interview werd gevraagd of hij het nog volhoudt, zei hij daarop: „Nee, dat lukt me even niet.”