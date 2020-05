Verjaardag Thaise koningin moet volop gevierd worden

Die moeten daarom een ceremonie organiseren voor het provinciegebouw, waarvoor ook een groot portret van de koningin moet worden geplaatst. Ook zijn versieringen in de kleuren van de koningin voorgeschreven. De enige restrictie is dat voldoende onderlinge afstand wordt bewaard, gezichtsbescherming wordt gedragen en dat handen veelvuldig worden gewassen.

Er zullen ook liefdadigheidsevenementen zijn, zoals het uitdelen van voedsel, voorraden en beschermende uitrusting aan gemeenschappen die getroffen zijn door anticoronavirusmaatregelen, melden Thaise media.

De verjaardag van Suthida is sinds vorig jaar - toen de oud-stewardess enkele dagen voor zijn kroning trouwde met koning Vajiralongkorn - een nationale feestdag. De verwachting is dat de koningin op haar verjaardag niet in Bangkok zal zijn. Ze verblijft al bijna het hele jaar in Zwitserland, op gepaste afstand van haar man in Beieren.