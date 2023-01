Chantal Janzen moest ’gat’ van The Voice vullen

„Toen was er nog niets aan de hand met The Voice. Toen dat wegviel, moest er een gat gevuld worden”, vertelt de 43-jarige presentatrice over het moment dat ze aankondigde minder op tv te verschijnen. „You take one for the team. Als Peter (van der Vorst, directeur content RTL) dan belt, zeg je niet: zoek het maar uit”, zo vertelt ze in gesprek met het AD. Janzen nam de presentatie van Beat The Champions, Blow Up, Fout Maar Goud en een extra Oh wat een jaar op zich.

Janzen is momenteel bezig met een nieuwe serie voor Videoland over samengestelde gezinnen. Die opnames duren van april tot en met de zomer, dus dan is ze even niet op tv te zien. Ook begint ze over een aantal weken aan een korte sketchserie voor de streamingdienst, „maar daar kan ik nog niet veel meer over zeggen.”