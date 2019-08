Scarlett Johansson Ⓒ BSR Agency

VENETIE - Na haar echtscheiding van collega-acteur Ryan Reynolds in 2011 en de Franse journalist Romain Dauriac in 2017, ziet Scarlett Johansson opnieuw haar huwelijk op de klippen lopen. Alleen dit keer in een film. „Dat heeft zo moeten zijn”, vertelt de actrice.