Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Fans van Wie is de Mol? hebben na de zomer nog iets om naar uit te kijken: een extra seizoen ter ere van het 20-jarig jubileum. Al een tijd wordt gesuggereerd dat het om een all star-reeks zou gaan. Maar welke oud-deelnemers kunnen we mogelijk terugzien? En waar gaat de reis heen?