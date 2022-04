Verdachte betrokkenheid overval Mark Gillis blijft langer vastzitten

Binnenland

Thanassis K. na dood transgendervrouw in hotel Wassenaar: ’Het was een ruzie om niets’

„Het was een ruzie om niets en het is vreselijk uit de hand gelopen. We hielden veel van elkaar, ik hield heel veel van haar”, aldus de 32-jarige Thanassis K. maandagmiddag in de Haagse rechtbank waar hij voor de eerste keer moest voorkomen voor de moord dan wel doodslag op transgendervrouw Monica G...