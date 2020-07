Woedende Chrissy Teigen verwijdert ’60.000 tweets’ na Epstein-insinuaties

Een volger van Teigen merkte op dat ze ’wel erg enthousiast aan het deleten was’, iets wat het model in het verkeerde keelgat schoot. „Ik heb zojuist 60.000 tweets verwijderd, omdat ik helemaal klaar ben met dit gezeik. Ik kan die bullshit van jullie idioten niet meer aan. Daarbij maak ik me zorgen om mijn familie. Er worden fragmenten van een kinderprogramma uit het verleden opgerakeld, waardoor sommige mensen denken dat ik iets te maken heb met de Jeffrey Epstein-zaak. Dit is gewoon ziek, ronduit ziek.”

Toen een volger zich afvroeg waarom Chrissy zo in de verdediging schoot, antwoordde het model: „Hier snap ik echt niks van. Dus omdat ik mezelf verdedig, zou ik schuldig zijn aan ’vieze’ zaakjes? Ik neem aan dat je begrijpt dat je me hiermee voor pedofiel uitmaakt, toch?”

Teigens naam is nooit terug gevonden op de passagierslijst van de Lolita Express, de naam die werd gegeven aan het privévliegtuig van Epstein als hij afreisde naar de villa op zijn privé eiland.