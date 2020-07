Frenna: ’Al dat harde werk heeft zich nu uitbetaald’

„De show was echt sick”, glundert Frenna nog na. „Het was echt fantastisch. Ik zou het graag nog een keer overdoen.” Voor de 28-jarige zanger en rapper was het zijn eerste show sinds de coronacrisis uitbrak. „De terugkeer op het podium voelde een beetje als thuiskomen, echt een wonderful feeling”, vertelt hij aan BuzzE. „Voor mijn gevoel was het gewoon een volle zaal.”

„Natuurlijk had ik mijn eerste show wel anders voorgesteld maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik heb nu nog iets om naartoe te werken. Hopelijk doen we volgend jaar een volle Ziggo Dome”, zegt Frenna. Dat geldt ook voor zijn eigen festival 777Fest dat hij deze zomer gepland had in het Zuiderpark in Den Haag. „Hopelijk kunnen we snel een nieuwe datum vinden. We proberen gewoon positief te blijven.”

Ander level

Tijdens zijn optreden in Amsterdam werd de muzikant verrast met een speciale award voor liefst 1 miljard behaalde streams. „Dat was wel echt vet hoor. Je hebt gouden en platina platen maar dit is een heel ander level. Ik kan het haast niet omschrijven wat het met je doet. Al die nachten in de studio, al dat harde werk heeft zich nu uitbetaald.”

Hoewel de coronacrisis zorgde voor een lege agenda, bleef Frenna wel doorwerken in de studio. „Dat is niet gestopt. Er ligt nu een hoop muziek klaar. Ik heb een heel album met SFB gemaakt en een aantal singles.”

Nieuwe EP

En hoewel er met ’t Album Onderweg Naar ’Het Album’ half maart nog een plaat van Frenna uitkwam, denkt de rapper nu alweer aan een opvolger. „Binnenkort ga ik weer aan een nieuwe EP werken. De fans kunnen hun borst natmaken”, lacht hij.