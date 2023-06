Mel C: alle Spice Girls willen volgend jaar op Glastonbury staan

„Alle Spice Girls willen graag op Glastonbury staan, dat is de waarheid. Zoals ik al tegen het publiek zei toen ik een aantal Spice Girls-nummers deed: een kleine warming-up voor volgend jaar?”, zegt Sporty Spice. Volgens de zangeres kan het festivalpubliek alle nummers van de meidengroep meezingen. „Ze hebben geoefend, ze kennen de tekst. Ze zijn er klaar voor”, denkt Mel C.

Voor Melanie Chisholm, zoals de zangeres voluit heet, is het alleen nog een kwestie van „de andere meiden hierheen sleuren.” „Het gaat gewoon om alles bij elkaar te krijgen en de juiste timing. Al is het wel vrij ontmoedigend dat de anderen al jarenlang niet meer op het podium hebben gestaan”, vindt de zangeres. ” Maar Glastonbury staat op onze bucketlist, want als artiest is daar staan het ultieme doel.”