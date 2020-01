Lesje van André en Bridget over liefde

Zo vindt Bridget: „2020 mag alleen maar over liefde gaan.” Haar vriend André heeft een uitgebreidere boodschap over de liefde en hoopt dat het een jaar wordt ’waar liefde en respect hoger komen te staan dan jaloezie en afgunst’. „Een jaar waarin mensen meer nadenken of meer weten over een situatie voor er dingen worden gezegd of geschreven. Laten we liever zijn voor elkaar.”

Hij laat weten dat hij zijn volgers ’het dubbele gunt van wat jullie mij toewensen’ en zegt dankbaar te zijn voor een ’heel mooi leven, een prachtige zoon, een mooie carriére en een nieuwe liefde’.