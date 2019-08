Eddie Murphy presenteert na 35 jaar weer Saturday Night Live

Het is heel bijzonder dat Murphy voor het eerst in bijna 35 jaar het programma presenteert. De acteur brak begin jaren tachtig door met zijn optredens in SNL, maar weigerde lange tijd terug te keren nadat er in de jaren negentig grappen waren gemaakt over een flink aantal filmflops die Murphy toen had.

De acteur sprak maar zelden over de ruzie. Maar in een interview met Rolling Stone in 2011 bekende hij dat het hem vooral dwarszat dat ze zijn hele carrière door het slijk haalden. „Je mag best grappen maken over één mislukte film. Maar mijn hele carrière op zo’n manier te kakken zetten? Er zijn veel komieken die uit de SNL-stal komen en die slechte periodes hebben gekend.”

Murphy deed in 2015 wel een kort gastoptreden. Behalve Murphy worden in het komende, 45e seizoen van het programma ook afleveringen gepresenteerd door Woody Harrelson, schrijfster Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) en Kristen Stewart. Als muzikale optreden staan onder meer Billie Eilish en Taylor Swift gepland.