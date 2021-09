Inbrekers slaan weer toe bij Monica Geuze

„Al te belachelijk voor woorden dat ik speciaal folie over mijn ramen heb moeten plaatsen zodat deze niet ingetikt kunnen worden, maar zo weer bij je auto aankomen, ben het echt spuug en spuug zat”, schrijft Monica, die in april ook al een ingeslagen autoraam had. „Steek je handen uit je mouwen voor een baan zodat je je eigen geld kunt verdienen ipv met je gore jatgrage tengels aan andermans spullen te komen.”

Vorig jaar werd ook al ingebroken bij haar toenmalige woning toen ze op vakantie was. Er werden toen geen spullen gestolen.