Harry zet William in de wacht

Harry onthulde op 1 juli samen met broer William het beeld van hun moeder Diana ter ere van haar 60e geboortedag, maar maakte geen tijd in zijn agenda vrij voor een goed gesprek met zijn broer. Ⓒ anp

De onthulling van het Diana-monument, afgelopen donderdag, zorgde ervoor dat prins Harry na maanden weer eens in zijn thuisland was. Het werd, hoewel hij enkele dagen na aankomst in quarantaine moest, een bliksembezoek. Binnenkort krijgt de gedroste prins echter een herkansing.