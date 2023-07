Daniel Radcliffe over vaderschap: ’Het is gek en intens’

„Het is geweldig. Het is gek en intens, maar hij doet het geweldig en met Erin gaat het ook goed. Het is echt een voorrecht om deze tijd met hem door te brengen”, zegt Radcliffe. „Ik had altijd al het plan om tijd vrij te nemen van werk, iets wat niet iedereen kan doen. Om gewoon vaak bij hem te kunnen zijn, is fijn.”

De Harry Potter-acteur zegt dat zijn agenda er waarschijnlijk wel anders uit gaat zien nu hij vader is. „Ik zal zeker wat selectiever zijn in wat ik doe. Dat ben ik altijd al geweest, maar ik denk dat ik waarschijnlijk de komende jaren wat minder ga werken. Helemaal stoppen zal ik niet doen, ik denk dat dat niet goed voor mezelf is.”