Nederland buiten de prijzen bij Miss World

Achter Miss Jamaica werd Miss France tweede. Miss India werd derde. Miss Brazilië en Miss Nigeria maakten de top 5 compleet.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Names Nederland wist Brenda Felicia Muste de laatste twaalf niet te halen. Ⓒ AFP

Toni-Ann Singh maakte tijdens het evenement goede sier met haar vertolking van het nummer I Have Nothing van Whitney Houston. „Het publiek lag aan haar voeten”, liet de organisatie in een tweet weten.

Het evenement werd gepresenteerd door Piers Morgan. Op Twitter bedankte de organisatie hem voor het stellen van goede vragen aan de kandidaten. Daarnaast werd de presentator bedankt voor het feit dat hij de vrouwen niet aan het huilen bracht.

De Miss World-verkiezing werd voor de 96e keer gehouden.