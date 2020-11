Ryan en Blake doneren half miljoen aan dakloze jongeren

Zowel het Covenant House in Vancouver als dat in Toronto ontving 250.000 dollar van het acteursechtpaar. De non-profitorganisatie biedt dakloze jongeren eten en onderdak en helpt hen op weg naar een onafhankelijke en succesvolle toekomst. Ryan steunt de stichting al een tijdje en is blij dat hij kan helpen.

„Covenant House biedt liefde, hoop en stabiliteit voor jongeren die gevlucht zijn voor fysiek, emotioneel en seksueel misbruik. Ze doen het werk van superhelden”, laat Ryan in een verklaring weten. „Covenant House helpen zien wij niet als een donatie, maar als een investering in mededogen en empathie, dingen die de wereld meer nodig hebben. De jongeren die daar binnenkomen hebben vaak een bijzonder trauma opgelopen. Maar ze zijn zo veel meer dan alleen dat trauma, ze hebben zoveel te bieden aan de wereld.”

Donatie

De acteur hoopt dat anderen het voorbeeld van hem en Blake volgen en een donatie geven aan het Covenant House. „Door te doneren zeg je dat je gelooft in deze jongeren. Je gelooft in de kracht van mededogen waarmee de levensweg van een mens kan worden veranderd.”

Iedere gift die voor 31 december gedaan wordt, zal (tot een bedrag van 375.000 dollar) worden verdrievoudigd.