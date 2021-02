Dit zijn de nieuwe Mr. en Mrs. Smith

De twee spelen niet alleen de hoofdrollen van de nieuwe Mr. and Mrs. Smith, maar pakken ook de productie ervan op. Dit wordt gedaan in samenwerking met de productiehuizen van New Regency en Amazon.

„Wat een droomteam. Donald en Phoebe zijn twee van de meest getalenteerde kunstenaars en artiesten in de wereld. Het is een droom die uitkomt voor ons en het publiek”, zegt Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios. „Mr. and Mrs. Smith is een iconisch stuk en we kunnen niet wachten hoe David en Phoebe dat eigen gaan maken.”

De releasedatum van de nieuwe serie is nog niet bekend. De originele Amerikaanse actiekomedie uit 2005 was wereldwijd een kaskraker. Brad Pitt en Angelina Jolie speelden de hoofdrollen.