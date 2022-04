Sting: ’Een volwassen man hoort niet in een band te spelen’

„Ik denk niet dat een volwassen man in een band kan zitten”, vertelt Sting aan Mojo. „Een band is een tienerbende. Wie wil er nu in een tienerbende zitten als je de zeventig aantikt? Je kunt je niet ontwikkelen en moet de regels en richtlijnen van de band blijven volgen. Hoezeer ik ook van The Stones en AC/DC hou, is het moeilijk om groei in hun muziek te zien.” Over zijn eigen tijd in The Police is hij dan ook duidelijk. „Voor mij was de band slechts een voertuig voor de muziek, niet andersom.”

Sting is dan ook blij dat zijn solodebuut in 1985 succesvol was. „Zowel Andy als Stewart hadden albums opgenomen zonder mij, dus het was mijn recht dat ook te doen. Ik regelde een band uit de jazzwereld en had het geluk dat het een succes bleek. Ik heb geen idee wat er zou zijn gebeurd als het geen hit was geworden. Zou ik terug zijn gegaan naar The Police of een andere band? Ik hoop van niet.”

In 2003 herenigde hij zich wel met zijn voormalige bandleden voor een optreden in de Rock & Roll Hall of Fame. In 2007 deden de mannen dat nog eens over voor een reünietour. Wat Sting betreft blijft het daar ook bij. „Het was een enorm succes, maar ik zou het niet nog een keer doen. Dat zou een brug te ver zijn.” Tegenwoordig zien de voormalige The Police-leden elkaar dan ook nog maar nauwelijks. „We laten op verjaardagen wat aan elkaar horen. We leiden allemaal aan ons eigen leven. Ik ben die jongens erg dankbaar voor hun immense talent en hun geduld met mij. Ik hou van ze.”