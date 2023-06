Premium Het beste van De Telegraaf

Loog prins Andrew tijdens omstreden BBC-interview? ’Dit roept serieuze vragen op’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het omstreden interview dat de Britse prins Andrew in 2019 met BBC Newsnight had, zal waarschijnlijk de boeken ingaan als het meest rampzalige optreden van de hertog ooit. In het vraaggesprek probeerde Andrew duidelijk te maken dat hij geen seks had gehad met minderjarige vrouwen die misbruikmiljardair Jeffrey Epstein aan hem zou hebben voorgesteld. Het interview verliep echter zó desastreus dat Andrew daags na het interview zijn publieke taken noodgedwongen neer moest leggen. Nu zou blijken dat de royal destijds ook niet helemaal eerlijk is geweest...