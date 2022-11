Sanne Vogel na bezorgde reacties over operatie: het gaat goed

Vogel (38) laat zich opereren omdat bij haar een kankergen is vastgesteld, zei ze tegen interviewer Özcan Akyol. De actrice heeft „zware operaties” voor de boeg, schreef ze dinsdag op Instagram. „Maar die vallen in het niets bij de verloren strijd die zoveel vrouwen in mijn familie hebben moeten voeren.”

De actrice heeft veel steun aan de mensen om haar heen. „Ik heb de liefste vriend die ik me kan wensen, de meest betrokken ouders en een vangnet van familie, vrienden door dik en dun, schoonouders die altijd klaar staan en enorm begripvolle collega’s. Ik ben dankbaar dat ik in handen ben van goede artsen en heb er 100 procent vertrouwen in dat alles goed gaat komen.”

Voor alle berichten die ze heeft ontvangen, is Vogel dankbaar. „Het zijn er te veel om te beantwoorden, dus daarom via deze weg. Bedankt voor alle steun.”