Hits, flops en transfers domineerden tv-seizoen

Het grootste tv-nieuws van afgelopen seizoen was ongetwijfeld de overstap van tv-koninginnen Linda de Mol en Wendy van Dijk van RTL naar Talpa. Zij stapten in de voetsporen van onder meer Gordon, Johnny de Mol en de mannen van Voetbal Inside en moeten de zenders van John de Mol weer groot maken.

RTL wist kijkcijferkanonnen Chantal Janzen en Beau van Erven Dorens -die verrassend de Televizier-Ring won met Five Days Inside- binnenboord te houden en verwelkomde tegelijkertijd namen als Paul de Leeuw en Art Rooijakkers. Ook Twan Huys werd als een koning binnengehaald, maar hij verliet het RTL-pand eerder dit jaar door de achterdeur toen zijn Late Night alweer van de buis werd gehaald.

Stekker

Ook SBS trekt met 6 Inside de stekker uit een programma waar vooraf veel van werd verwacht. De show kon in de vooravond de concurrentie met Boulevard niet aan. Op dat vlak heeft RTL-soap Goede tijden, slechte tijden het ook bijzonder zwaar. De kijkers haakten afgelopen seizoen af en critici vragen zich af hoe lang RTL nog geduld heeft met Neerlands’ langstlopende soap.

Sommige dingen veranderden niet. Tv-hits als Heel Holland bakt, Wie is de mol?, The Voice, De slimste mens, Expeditie Robinson, Boer zoekt vrouw, Tussen kunst en kitsch, Opsporing verzocht, Miljoenenjacht, Spoorloos en de TV-kantine scoorden ook afgelopen seizoen. Het grootste kanon was echter weer De Luizenmoeder dat met de eerste twee afleveringen zelfs boven de vijf miljoen kijkers uitkwam.

Buikriemen

Opvallend in het afgelopen seizoen was ook de revival van oude successhows. Zo werd onder meer nieuw leven geblazen in Kees & Co, Weekend Miljonairs en De zwakste schakel. Later volgden ook nog programma’s als Het spijt me en Lingo.

Het televisieseizoen 2019/2020 belooft hoe dan ook een interessante te worden. Zenders hebben te maken met een afnemend kijkerspubliek, dat vaker kiest voor streamingdiensten. Talpa zal voor het eerst zijn nieuwe zwaargewichten inzetten terwijl RTL het nogmaals gaat proberen op de late avond, dit keer met Beau van Erven Dorens. Binnen de publieke omroep worden de buikriemen ondertussen nog verder aangehaald en blijft de vraag: welke succesprogramma’s moeten nog meer wijken?