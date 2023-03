Premium Het beste van De Telegraaf

Aantoonbaar hersenletsel maar wankelende verklaringen: de belangrijkste momenten in rechtszaak Gwyneth Paltrow

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Gwyneth Paltrow verlaat de rechtbank na de eerste zittingsdag. Vrijdag wordt ze zelf gehoord. Ⓒ Getty Images

Gwyneth Paltrow zit de komende tijd in het beklaagdenbankje. De 50-jarige actrice en lifestyle goeroe is aangeklaagd door een gepensioneerde oogarts die beweert dat hij ernstig fysiek en mentaal leed heeft geleden als gevolg van een aanvaring op de piste in 2016. De eerste dagen van het proces zorgen voor een lawine aan onduidelijkheid.