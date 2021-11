Premium Het beste van De Telegraaf

Betekent verloving Lindsay Lohan einde van onstuimig liefdesleven?

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Lindsay is ten huwelijk gevraagd door haar vriend Bader. Ⓒ Getty Images

Lindsay Lohan (35) gaat trouwen! De actrice, bekend van films als Freaky Friday en Mean Girls, is door haar vriend Bader Shammas (34) ten huwelijk gevraagd. Het voormalige kindsterretje en feestbeest heeft in het verleden al aardig wat mannen, én een vrouw, verslonden. Zou Lindsay in Bader dan eindelijk de ware hebben gevonden?