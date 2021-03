Jeroen van der Boom heeft corona en mist opnames Hoge Bomen

De 48-jarige zanger en presentator had milde klachten en zich voor de zekerheid laten testen. „De uitslag van de test was helaas positief, waarna Jeroen gelijk in quarantaine is gegaan. Gelukkig gaat het goed met Jeroen, hij vertoont nog steeds dezelfde milde klachten.”

De opnames van Hoge Bomen van komende week zijn uitgesteld, maar het programma loopt geen vertraging op. „Er zijn al een aantal afleveringen opgenomen en die worden de komende twee weken uitgezonden.”