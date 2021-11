Premium Het beste van De Telegraaf

Iconische geletruiwinnaar wordt 3 december 75, maar inmiddels zit: Joop Zoetemelk in zak en as

Joop Zoetemelk wordt volgende week 75, maar veel zin heeft hij er niet in. Hij ervaart nog zoveel last van de ernstige valpartij met een auto van vorig jaar, dat hij bang is nooit meer de oude te worden. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Tourlegende Joop Zoetemelk, die op 3 december 75 jaar wordt, zou het liefst iedere dag nog op zijn racefiets klimmen, maar dat is na het dramatische verkeersongeval, vorig jaar september, niet meer mogelijk. „Ik kan bijna niets meer. Het leven zit me behoorlijk tegen”, vertelt hij in zijn woonboerderij in Frankrijk aan Privé.