Kim Kardashian koos met scheiding voor eigen geluk: ’Dat voelt goed’

„Ik heb zo lang mijn best gedaan om anderen gelukkig te maken. En in de afgelopen twee jaar heb ik besloten om mijzelf gelukkiger te maken”, zegt Kardashian. „Dat voelt goed. (...) Ik heb voor mezelf gekozen.”

Kardashian was sinds 2014 getrouwd met Kanye West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt. Het stel heeft samen vier kinderen.

De afgelopen tijd haalde Ye regelmatig verbaal uit naar zijn ex-vrouw, maar zij hield zich veelal stil. Toch was ook voor Kardashian de maat vol, nadat Ye boos werd over het feit dat hun oudste dochter North (8) zonder zijn toestemming in filmpjes op TikTok verscheen. In een verklaring schreef Kardashian toen dat Ye’s publieke uithalen schadelijker zijn dan de TikTok-filmpjes van North.