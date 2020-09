Charlie Sheen ontkent invloed op vertrek Denise Richards bij RHOBH

„Ze doet wat ze zelf wil in dit soort zaken”, reageert de voormalig Two and a Half Men-acteur op de geruchten. Wel voegt hij daaraan toe dat hij haar beslissing toejuicht. Volgens bronnen van Bravo zou Denise Richards gestopt zijn omdat het netwerk haar salaris voor het derde seizoen niet wilde verhogen, terwijl andere bronnen in haar kringen stellen dat ze vertrokken is zonder ook maar te onderhandelen, omdat het tweede seizoen haar niet goed bevallen was.

Denise Richards zou bovendien clashen met de andere castleden. Ze werd er eerder van beschuldigd een affaire te hebben met Brandi Glanville. Van 2002 tot en met 2006 was ze getrouwd met Charlie Sheen en samen hebben ze twee kinderen.