Ed Sheeran heeft geen telefoon

Al in 2015 besloot Ed Sheeran zijn mobiel weg te doen en te stoppen met sociale media. Hoewel hij een jaar later toch weer op Instagram verscheen, liet hij zijn telefoon voor wat het was: een apparaat dat hij blijkbaar niet nodig heeft.

Een goede vriend van de zanger verklapte in I’m A Celebrity... Get Me Out from Here! dat Sheeran nog altijd zonder mobiel leeft. „Ed heeft geen telefoon, mail hem gewoon.”

Eerder al liet Ed weten dat hij zijn telefoon had weggedaan om zo spanning en stress te verminderen. „Ik heb een iPad gekocht en werk alleen met e-mail. Het bezorgt zoveel minder stress. Ik word ’s ochtends wakker en hoef geen 50 berichten te beantwoorden van mensen die om dingen vragen. Het is net alsof ik wakker word en een kopje thee drink.”

Terwijl steeds meer mensen niet zonder hun telefoon kunnen en er zelfs tegenwoordig campagnes lopen om het ding vaker te laten liggen, gaat het Ed Sheeran bijzonder goed af. Hij doet het nu dus al vier jaar zonder!