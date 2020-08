Caitlyn Jenner lovend over Kanye West

„Hij is echt een goede jongen”, zegt Catilyn in het programma Good Morning Britain. „Hij was zo lief en aardig en hij is de afgelopen jaren zo goed voor me geweest, vooral de laatste vijf jaar”, vult ze aan. Daarmee verwijst Caitlyn, de ouder van Kanye’s schoonzusjes Kylie en Kendall, naar haar transitie tot vrouw. „Hij is zo’n goede vriend.”

Caitlyn wenst de rapper, die een gooi naar het Amerikaanse presidentschap doet, het beste. Hij deed de afgelopen tijd vrij expliciete uitspraken over zijn huwelijk met Kim Kardashian. Zo zou hij een aantal jaar geleden hebben aangedrongen op een scheiding en op een abortus. „Kanye heeft een groot hart, hij is een goed mens. Hij heeft net als iedereen problemen”, sluit Caitlyn af.