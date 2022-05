Jennifer Lopez aangedaan door overlijden ’partner in crime’ Ray Liotta

Liotta en Lopez speelden van 2016 tot 2018 samen in de tv-serie. „Het eerste dat in me opkomt is dat hij altijd zo aardig was voor mijn kinderen”, aldus Lopez. „Ray was de belichaming van een stoere vent met een klein hartje”, vervolgt ze. „Dat is wat hem zo’n goede acteur maakte. Hij was boeiend om naar te kijken.”

„We hebben een geweldig iemand te vroeg verloren”, zegt Lopez. „Het is zo triest om je nu al te moeten missen. Ik zal je altijd blijven herinneren.” Lopez wenst de nabestaanden van Liotta veel sterkte toe.

Liotta, vooral bekend van de klassieker Goodfellas uit 1990, overleed donderdag in zijn slaap. Hij was op dat moment in de Dominicaanse Republiek, waar hij de film Dangerous Waters opnam.