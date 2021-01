Opnamen Grey’s Anatomy en American Horror Story uitgesteld door oplaaien corona

De studio's hopen later in januari weer aan de slag te kunnen, maar of dat lukt is nog maar de vraag. Los Angeles zit sinds eind november grotendeels in lockdown om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Dat wil nog niet echt lukken. Op oudejaarsavond meldden de autoriteiten voor de derde dag op rij een recordaantal doden.

Volgens The Hollywood Reporter en Deadline mikken de meeste producenten erop in de tweede of derde week van januari weer nieuwe afleveringen uit te kunnen zenden.