Prins Gabriël naar internationale school

De Belgische prins Gabriël (16) is donderdag begonnen op een nieuwe school. Dat meldt Het Nieuwsblad donderdag. De oudste zoon van koning Filip heeft het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege verruild voor de International School of Brussels. Daar start hij in 11th grade.