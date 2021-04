Mia Farrow geeft openheid over overlijden kinderen na ’kwaadaardige geruchten’

In haar post legt ze uit hoe haar kinderen in werkelijkheid zijn overleden, al doet ze dat met tegenzin. „Als moeder van veertien kinderen, is mijn familie alles voor mij. Hoewel ik zelf een carrière heb gekozen die mij in de publieke arena plaatst, hebben de meeste van mijn kinderen ervoor gekozen een privéleven te leven.” Maar omdat er geruchten op internet de ronde deden over haar drie adoptiekinderen, heeft ze besloten toch openheid van zaken te geven.

Zo laat ze weten dat haar ’geliefde dochter’ Tam op 17-jarige leeftijd overleed aan een onbedoelde overdosis van medicijnen tegen migraine, in combinatie met haar hartkwaal. Haar dochter Lark overleed in 2008 aan complicaties van aids, ’dat ze kreeg van een vorige partner’. „Ondanks haar ziekte leefde ze een vruchtbaar en liefdevol leven met haar kinderen en partner. Ze bezweek aan haar ziekte en overleed plotseling in een ziekenhuis tijdens kerst, in de armen van haar partner.” Haar zoon Thaddeus stierf op 29-jarige leeftijd, vertelt ze. „Hij was gelukkig met zijn partner. We anticipeerden allemaal op een huwelijk, maar toen de relatie abrupt eindigde, nam hij zijn eigen leven.”

Ze noemt het verlies van deze kinderen ’onverdraaglijke tragedies’. „Elke andere speculatie over hun dood onteert hun leven en dat van hun kinderen en geliefden.”

De online geruchten ontstonden toen deze drie kinderen niet aan de orde kwamen in de recente documentaire van HBO Allen v. Farrow. Critici haalden een oude blog van zoon Moses uit 2018 naar boven waarin hij zijn moeder Mia - van wie hij vervreemd is - en andere familieleden werden bekritiseerd en zijn moeder van wandaden tegen haar kinderen beschuldigd.