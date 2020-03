Ronnie Flex over afkicken wietverslaving: ’Moeilijk om vol te houden’

In de film is onder meer te zien hoe de rapper worstelt met zijn wietverslaving. „Stoppen is niet moeilijk. Ik kan elke dag stoppen en zo één of twee weken niet roken. Maar als je 2-3 maanden verder bent, wordt het zo moeilijk om vol te houden”, vertelde Ronnie woensdagavond in Jinek.

Ook nu is hij „nog steeds teruggevallen.” „Ik hoop dat er een kruispunt komt waarbij ik het wilde leven achter me kan laten.” De rapper rookt echter niet als hij bij zijn dochtertje is. „Zij is mijn nummer 1-prioriteit.”

Hoewel het confronterend was om zijn verslaving, de druk om een nieuw album te maken, zijn onzekerheden en het vaderschap in beeld te brengen, hoopt Ronnie anderen te kunnen helpen met zijn eigen openhartigheid. „Er zijn een hele hoop mensen die ’struggelen’ met verslavingen. Ik denk dat een hele hoop mensen zich erin gaan herkennen.”