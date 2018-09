’Janet Jackson verbaal misbruikt door ex’

„Er is heel veel pijn. Janet heeft het zwaar te verduren met de scheiding. Ik heb het er zwaar mee, wij allemaal”, aldus Randy, die zijn jongere zus bijstaat tijdens de echtscheidingszaak in een rechtbank in Londen. De zangeres eist volledige voogdij over haar negen maanden oude zoon Eissa, ontdekte Entertainment Tonight dinsdag.

Misbruik

Haar broer noemt het huwelijk tussen Janet en Wissam een misbruiksituatie. „Het begon later in de relatie, het verbale misbruik. Geen enkele zwangere vrouw zou elke dag een bitch genoemd moeten worden. Om dat soort dingen ging het, dat is waar ze doorheen ging.”

Eerder deze week barstte Janet in huilen uit nadat ze tijdens een concert in Houston haar nummer What About ten gehore had gebracht. Het liedje gaat over huiselijk geweld. Op verschillende fanvideo’s is te zien hoe Janet haar handen na afloop voor haar ogen slaat. „Dit ben ik”, zegt ze daarna, wijzend naar zichzelf.

Advocaten van Wissam gaven aan People aan niet te willen reageren op de „vreemde en hatelijke” beschuldigingen.