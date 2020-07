Xander de Buisonjé vond regels naleven tijdens show lastig

„Ik had er onwijs veel zin in”, vertelde Xander. „Na vier maanden weer mogen optreden is alsof je een kind los laat in een speelgoedwinkel.”

Er mochten honderd bezoekers bij het concert zijn. Die moesten zich wel aan de regels houden. Xander had de regels voor het begin van het optreden uitgelegd. Zo vertelde hij dat mensen best mochten staan, maar dan moesten ze wel bij hun eigen groepje blijven. Hij moest ook uitleggen dat mensen niet te hard mochten meezingen. „Maar wat is te hard”, vroeg de zanger zich af.

Xander merkte dat de mensen het soms lastig vonden de regels na te leven. „Soms vergeet je het ook gewoon”, zei hij daarover. „Ik ben best wel aanrakerig, maar dat kan allemaal niet. Ik ben allang blij dat we weer op mogen treden.”