Producent Pietje Bell zit met gemengde gevoelens

Door de aanpassing van de leeftijdsclassificatie kan de film als gepland worden uitgezonden door de KRO-NCRV op oudejaarsdag (zaterdag) op NPO Zapp. Dat was eerder nog onzeker omdat Kijkwijzer de classificatie van de film eerder had aangescherpt naar ’12 jaar en ouder’. Daarop onderzocht de NPO of de film wel zonder aanpassingen in het jeugdblok mocht worden vertoond.

Hoewel de producent tevreden is dat de film nu gewoon kan worden uitgezonden, is hij niet blij met hoe het allemaal gegaan is. „Ik kan me niet voorstellen dat dit de normale gang van zaken is”, aldus Schram.