Jennifer Hoffman: ’Minder oorlog als meer mensen psychedelica zouden gebruiken’

„Tot mijn dertigste heb ik geroepen dat ik tegen alle drugs was. Vooral cocaïne, dat is gewoon een asociale, ongezellige egodrug”, herinnert de 42-jarige Hoffman zich. Toen eind 2017 haar relatie met Van Loon eindigde wilde ze zichzelf echter „opnieuw uitvinden” en ging ze toch overstag.

„Ik nam op een festivalletje met vrienden xtc. Ik vond het magisch, net als paddo’s en lsd”, aldus Hoffman, die sindsdien heel anders over drugs denkt. „Zo zonde dat we koffie, alcohol en suiker normaal vinden, terwijl we over die andere middelen zo hysterisch doen. Als meer mensen psychedelica zouden gebruiken, was er minder oorlog.”