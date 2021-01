Kim Kardashian laat van zich horen na scheidingsgeruchten

De realityster postte twee foto’s ter promotie van haar shapewear-merk Skims. Volgers bestudeerden de kiekjes om te kijken of ze haar trouwring nog droeg, maar dat werd niet duidelijk. In een Instagram Story zou ze wel gezien zijn zonder ring.

Kardashian is de laatste tijd vaker gezien zonder haar trouwring, wat de geruchten aanwakkert dat ze de scheiding zou willen doorzetten. Kim en Kanye wonen al geruime tijd apart van elkaar: zij en de kinderen in Los Angeles en hij op de ranch in Wyoming. Vanwege de kinderen wilde Kim het blijven proberen, maar volgens insiders is haar geduld nu echt op en wil ze doorgaan met haar eigen leven.

Begin december zou Kanye flink tekeer zijn gegaan tegen Kim, wat haar enorm van streek maakte en ertoe gezet zou hebben om een bekende scheidingsadvocaat in te huren. Kanye was op 8 januari ook niet aanwezig toen de laatste aflevering van Keeping Up With The Kardashians werd gefilmd.